На Львівщині знову впроваджено погодинні графіки відключень електроенергії

Погодинні графіки відключень електроенергії знову впроваджено у Львівській області з середи, 9 листопада, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграмі.

Графіки почергового відключення користувачів трьох груп оприлюднено на сайті компанії "Львівобленерго". Водночас Козицький наголосив, що графік застосовують не в повному обсязі, і тривалість відключення може становити до трьох годин.

Про приналежність до певної групи користувачі можуть дізнатися на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла?".