Події

10:20 09.11.2022

На Львівщині знову впроваджено погодинні графіки відключень електроенергії

1 хв читати
На Львівщині знову впроваджено погодинні графіки відключень електроенергії

Погодинні графіки відключень електроенергії знову впроваджено у Львівській області з середи, 9 листопада, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграмі.

Графіки почергового відключення користувачів трьох груп оприлюднено на сайті компанії "Львівобленерго". Водночас Козицький наголосив, що графік застосовують не в повному обсязі, і тривалість відключення може становити до трьох годин.

Про приналежність до певної групи користувачі можуть дізнатися на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла?".

Теги: #львів #енергетика #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:58 09.11.2022
"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіків погодинних відключень юросіб

"ДТЕК Київські електромережі" додали до графіків погодинних відключень юросіб

07:03 09.11.2022
"Укренерго" планує на 9 листопада в усій Україні застосовувати графіки погодинних відключень

"Укренерго" планує на 9 листопада в усій Україні застосовувати графіки погодинних відключень

18:01 08.11.2022
Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для опалювального сезону товари - Шмигаль

Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для опалювального сезону товари - Шмигаль

10:12 08.11.2022
На Львівщині запроваджено погодинні відключення електроенергії

На Львівщині запроваджено погодинні відключення електроенергії

08:46 08.11.2022
США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

07:09 08.11.2022
"Укренерго" анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях

"Укренерго" анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях

20:55 07.11.2022
YASNO здійснює оптимізацію графіків відключень е/е для прогнозування роботи бізнесу

YASNO здійснює оптимізацію графіків відключень е/е для прогнозування роботи бізнесу

17:27 07.11.2022
У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій

У Львові стартував опалювальний сезон для бюджетних організацій

16:58 07.11.2022
Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

Голова НБУ заперечує критичний вплив енерговідключень на роботу банків

15:31 07.11.2022
Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

Стабільне постачання е/е у Києві за відсутності нових атак РФ на енергосистему може бути забезпечене за кілька тижнів – топменеджер ДТЕК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі – Столтенберг

Роботу центрального офісу "Укрнафти" з вечора вівторка заблокували озброєні люди - компанія

СБУ знешкодила ворожу ДРГ, що готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Знання казахської мови мають намір зробити обов'язковим для претендентів на набуття громадянства Казахстану

Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження - прем'єр

Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

У Харкові пам'ятник Пушкіну обклали мішками з піском, відповідно до рекомендацій УІНП, - міськрада

Старт американської місії Artemis 1 до Місяця перенесено на 16 листопада - NASA

СБУ повідомляє про передачу в держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

51 університет з України відібрано на фінансування за програмою ЄС "Еразмус+"

Напередодні зими місцева влада має максимально прискорити всі виплати переселенцям - Верещук

Повітряні сили ЗСУ знищили вночі 5 ворожих БПЛА Shahed-136, а вранці - один "Орлан-10"

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі – Столтенберг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА