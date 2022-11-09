У Чугуївському районі на міні підірвалися дорожники, двоє з них загинули

Чотири працівники дорожньої служби підірвалися на міні під час робіт у Чугуївським районі Харківської області в середу, двоє з них загинули, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Спецтехніка зачепила міну під час робіт у Чугуївському районі... Два працівники дорожньої служби (21 і 51 рік) загинули. Ще двоє чоловіків (55 і 34 років) дістали поранень", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він наголосив, що мінна небезпека в регіоні дуже висока, попри те, що піротехніки щодня виконують роботи з розмінування територій. За минулу добу вони знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів, розповів голова обладміністрації.

"Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все", - наголосив Синєгубов.

За його словами, за минулу добу ворожих ударів по Харкову не зафіксовано, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти області поблизу кордону з РФ і лінії зіткнення.

"За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медзакладу. Стан пацієнтів середній", - написав Синєгубов.

Крім того, у Дворічанській об'єднаній територіальній громаді внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок і адміністративна будівля. Вночі в Шевченківській ОТГ унаслідок обстрілів виникла пожежа.