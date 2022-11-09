Події

10:11 09.11.2022

У Чугуївському районі на міні підірвалися дорожники, двоє з них загинули

1 хв читати
У Чугуївському районі на міні підірвалися дорожники, двоє з них загинули

Чотири працівники дорожньої служби підірвалися на міні під час робіт у Чугуївським районі Харківської області в середу, двоє з них загинули, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Спецтехніка зачепила міну під час робіт у Чугуївському районі... Два працівники дорожньої служби (21 і 51 рік) загинули. Ще двоє чоловіків (55 і 34 років) дістали поранень", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він наголосив, що мінна небезпека в регіоні дуже висока, попри те, що піротехніки щодня виконують роботи з розмінування територій. За минулу добу вони знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів, розповів голова обладміністрації.

"Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все", - наголосив Синєгубов.

За його словами, за минулу добу ворожих ударів по Харкову не зафіксовано, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти області поблизу кордону з РФ і лінії зіткнення.

"За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медзакладу. Стан пацієнтів середній", - написав Синєгубов.

Крім того, у Дворічанській об'єднаній територіальній громаді внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок і адміністративна будівля. Вночі в Шевченківській ОТГ унаслідок обстрілів виникла пожежа.

Теги: #харківська_область #міни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 08.11.2022
У Харківській області вже працює понад 400 котелень

У Харківській області вже працює понад 400 котелень

07:58 07.11.2022
У результаті ворожого артобстрілу горів приватний будинок у Дворічній на Харківщині

У результаті ворожого артобстрілу горів приватний будинок у Дворічній на Харківщині

19:59 06.11.2022
Ворожий снаряд влучив у цивільний автомобіль у Харківській області, водія поранено

Ворожий снаряд влучив у цивільний автомобіль у Харківській області, водія поранено

11:29 06.11.2022
За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га деокупованих територій на Харківщині, знешкоджено понад 2,2 тис. вибухонебезпечних предметів

11:18 06.11.2022
На Харківщині не зафіксовано поранених унаслідок обстрілів за добу, до лікарів звернулася поранена напередодні

На Харківщині не зафіксовано поранених унаслідок обстрілів за добу, до лікарів звернулася поранена напередодні

09:01 05.11.2022
На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

На Харківщині ворожі обстріли спровокували пожежу у навчальному закладі, постраждалих серед мирного населення немає

08:55 05.11.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2435 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2435 воєнних злочинів

20:24 04.11.2022
У Харківській області відновлено газо- та електропостачання у сотнях населених пунктів

У Харківській області відновлено газо- та електропостачання у сотнях населених пунктів

19:41 04.11.2022
На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

На Харківщині вже працює дві третини котелень, вирішується питання про доцільність запуску централізованого опалення у Вовчанську

15:50 04.11.2022
Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ знешкодила ворожу ДРГ, що готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

Звільнення від ПДВ і мита імпорту енергообладнання спростить його постачання в Україну

Україна працює над розширенням зернової ініціативи

Чітко розуміємо, що в планах у ворога на Херсоні, тому діємо відповідно

ОСТАННЄ

Окупанти влучили в житловий будинок у селищі на Херсонщині, одна людина загинула - К.Тимошенко

СБУ знешкодила ворожу ДРГ, що готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ

На Львівщині знову впроваджено погодинні графіки відключень електроенергії

ЗСУ досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, окупанти продовжували наступ у районі Бахмута й Авдіївки - ISW

Окупанти втратили за добу в Україні близько 780 військових, 15 танків і 11 артсистем - Генштаб ЗСУ

На Донеччині окупанти за добу вбили ще трьох мирних жителів та поранили 11 людей

Республіканці лідирують на виборах до Палати представників США

Заступники міністрів оборони США та Великої Британії домовилися, що продовжать допомагати Україні

Російські війська за вівторок обстріляли два райони Миколаєва, є пошкодження

Байден привітав кандидатів від демократів, які забезпечили собі місця у Конгресі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА