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09:58 09.11.2022

ЗСУ досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, окупанти продовжували наступ у районі Бахмута й Авдіївки - ISW

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ЗСУ досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, окупанти продовжували наступ у районі Бахмута й Авдіївки - ISW

Українські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від м. Сватового Луганської області, й російські джерела стверджують, що українські сили активізували наступальні операції в напрямку Кремінної, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 8 листопада.

При цьому російські окупаційні війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області, зазначається у зведенні. Також повідомляється, що окупаційна адміністрація в Херсонській області може намагатися витіснити жителів із західної частини області, перерізавши комунікації на західному березі Дніпра.

"Непропорційний фінансовий тягар російських зусиль із формування збройних сил, як і раніше, лягає переважно на бюджети російських регіонів, спричиняючи негативну реакцію громадськості. Фінансові та бюрократичні проблеми продовжують перешкоджати зусиллям Росії щодо поповнення колишніх елітних підрозділів, які захищають важливі ділянки лінії фронту, що потенційно загрожує цілісності російської оборони в окупованих частинах України", - зазначають експерти.

При цьому, як зауважують в ISW, сили приватної військової компанії "Вагнера" продовжують перебільшувати свої заявлені територіальні надбання на Донбасі, "щоб іще більше відрізнитися від проксі та звичайних російських сил". "Вагнер" узяв на себе виняткову відповідальність за успіхи Росії навколо Бахмута, щоб зміцнити свою репутацію улюбленої ударної сили Кремля, попри те, що це не єдина сила, розгорнута в цьому районі. "Вагнер", найімовірніше, використовуватиме Білогорівку для досягнення аналогічного ефекту", - йдеться в повідомленні.

Іранські джерела оголосили без підтвердження з боку РФ, що секретар Ради національної безпеки РФ Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, щоб обговорити можливий продаж іранських балістичних ракет Росії. "Іран, імовірно, оголосив про прибуття Патрушева, щоб привернути увагу міжнародної аудиторії до поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном, а також непрямо наголосити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану по допомогу в Україні", - вважають аналітики.

У ISW також зазначають, що візит Патрушева в Іран відбувся на тлі повідомлень про те, що іранський режим шукає у РФ допомоги у придушенні протесті, хоча незрозуміло, чи обговорюватимуть це Патрушев і його іранський колега.

"Кремль продовжує зусилля щодо таємного придбання боєприпасів для використання в Україні, щоб пом'якшити наслідки міжнародних санкцій і компенсувати тривале виснаження російських запасів боєприпасів. Через невдачі російського військово-промислового комплексу російські військові керівники продовжують свої зусилля із закупівлі товарів подвійного призначення (військового і невоєнного призначення), таких як комп'ютерні чипи, квадрокоптери, прилади нічного бачення і куленепробивні жилети з Туреччини та використовують криптовалютні транзакції, щоб уникнути відстежування купівель. Загалом ці повідомлення свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції, беручи участь у "послугах за послугу" і таємних переговорах з іноземними гравцями", - йдеться у зведенні.

Теги: #зсу #успіхи #isw

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