Байден привітав кандидатів від демократів, які забезпечили собі місця у Конгресі

Президент США Джозеф Байден зателефонував до низки членів Демократичної партії, які змогли за результатами проміжних виборів забезпечити собі місця в Конгресі.

"Щойно поговорив телефоном з деякими із сьогоднішніх переможців", - написав Байден у твіттері. До повідомлення він прикріпив фотографію, на якій видно, як Байден у кепці у своєму кабінеті розмовляє по телефону та посміхається.

Експрезидент США Дональд Трамп висловив підтримку республіканцям. На вечірці у своїй резиденції в Мар-а-Лаго він привітав членів Республіканської партії, які змогли отримати місця у верхній та нижній палаті Конгресу, і додав, що "поки що результати прекрасні".

"Це був дуже захоплюючий вечір. Деякі перегони (між кандидатами за місце в Конгресі - ІФ) спекотні та складні, і ми за ними всі продовжуємо стежити", - додав Трамп.

Згідно з останніми даними, республіканці та демократи поки що набирають по 46 місць у Сенаті, що складається зі 100 місць.

У нижній палаті Конгресу у республіканців поки що 189 місць, у демократів – 166. Для контролю над Палатою представників потрібно отримати щонайменше 218 місць. Підрахунок голосів триває.

Результати голосування на виборах губернаторів показують, що республіканці перемогли вже у 24 штатах, демократи – у 18.

Тим часом, згідно з даними телеканалу CNN, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі спромоглася переобратися в Каліфорнії, обігнавши свого республіканського опонента Джона Денніса.

При цьому перемогу у гонці за крісло губернатора штату Арканзас здобула колишній прессекретар Трампа Сара Сандерс.