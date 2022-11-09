Події

07:23 09.11.2022

Правоохоронці ідентифікували близько 170 тисяч російських окупантів

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Правоохоронці ідентифікували близько 170 тисяч російських окупантів

Правоохоронці відкрили понад 42 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, вчинених окупантами. За цей час удалося ідентифікувати близько 168 тисяч загарбників, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Серед напрямків, за якими працюють слідчі, – злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріл мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Серед напрямів, за якими працюють слідчі, – злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній території, обстріл мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях.

Зазначається, що за цей час вдалося ідентифікувати близько 168 тисяч росіян.

Також повідомляють, що на деокупованих територіях правоохоронці виявили 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. На окупованих територіях правоохоронцям відомо про 27 таких місць, а також про 7 локацій на території РФ, де здійснюються тортури щодо громадян України.

 

 

 

Теги: #рф #військові #ідентифікація

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