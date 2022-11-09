Прокуратура направила до суду обвинувачення проти 34-річного черкащанина за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

Черкаська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 34-річного мешканця Черкас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації згідно зі ст.336 Кримінального кодексу України.

За даними слідства чоловік, будучи військовозобов'язаним і визнаним військово-лікарською комісією придатним для проходження військової служби, у серпні 2022 року в Черкаському об'єднаному міському центрі комплектування та соціальної підтримки отримав повістку для відправки на проходження військової служби під час мобілізації у зв'язку з оголошенням від 24 лютого загальної мобілізації та призовом на військову службу.

"Однак до місця призову чоловік не прибув і подав заяву про відмову від призову на військову службу під час мобілізації", - зазначили у прокуратурі.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція зазначеної статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.