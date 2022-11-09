Події

07:18 09.11.2022

Прокуратура направила до суду обвинувачення проти 34-річного черкащанина за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

1 хв читати
Прокуратура направила до суду обвинувачення проти 34-річного черкащанина за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

Черкаська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 34-річного мешканця Черкас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації згідно зі ст.336 Кримінального кодексу України.

За даними слідства чоловік, будучи військовозобов'язаним і визнаним військово-лікарською комісією придатним для проходження військової служби, у серпні 2022 року в Черкаському об'єднаному міському центрі комплектування та соціальної підтримки отримав повістку для відправки на проходження військової служби під час мобілізації у зв'язку з оголошенням від 24 лютого загальної мобілізації та призовом на військову службу.

"Однак до місця призову чоловік не прибув і подав заяву про відмову від призову на військову службу під час мобілізації", - зазначили у прокуратурі.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція зазначеної статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

 

 

Теги: #суд #мобілізіція #черкаська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 02.11.2022
В Україні судитимуть чеченських командирів підрозділів російської армії, які організували вторгнення до Київської області

В Україні судитимуть чеченських командирів підрозділів російської армії, які організували вторгнення до Київської області

07:20 02.11.2022
Апеляційна палата ВАКС залишила Микитася в СІЗО та зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн

Апеляційна палата ВАКС залишила Микитася в СІЗО та зменшила альтернативну заставу до 100 млн грн

19:51 01.11.2022
Скеровано до суду справу стосовно одного з екскерівників Держкомтелерадіо та посадових осіб "Укртелефільму"

Скеровано до суду справу стосовно одного з екскерівників Держкомтелерадіо та посадових осіб "Укртелефільму"

18:33 31.10.2022
Суд заарештував підозрюваного в отриманні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголову ДФС Насірова

Суд заарештував підозрюваного в отриманні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголову ДФС Насірова

20:49 28.10.2022
Повістки у територіальні центри комплектування не можна оскаржити в суді

Повістки у територіальні центри комплектування не можна оскаржити в суді

20:17 28.10.2022
Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екскерівника КиївськоЇ ДАІ Курінного

Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екскерівника КиївськоЇ ДАІ Курінного

13:34 27.10.2022
Суд встановив заставу для голови Рахункової палати Пацкана, який підозрюється у незаконному одержанні компенсації за житло

Суд встановив заставу для голови Рахункової палати Пацкана, який підозрюється у незаконному одержанні компенсації за житло

20:24 26.10.2022
Харків'янин піде під суд за співпрацю з розвідкою російських спецслужб, йому загрожує довічне ув'язнення

Харків'янин піде під суд за співпрацю з розвідкою російських спецслужб, йому загрожує довічне ув'язнення

19:34 24.10.2022
Суд узяв Богуслаєва під варту

Суд узяв Богуслаєва під варту

18:40 21.10.2022
Засуджено до тюремних термінів трьох людей, які побили до смерті учасника АТО у 2015 році в Києві, - прокуратура

Засуджено до тюремних термінів трьох людей, які побили до смерті учасника АТО у 2015 році в Києві, - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звільнення від ПДВ і мита імпорту енергообладнання спростить його постачання в Україну

Україна працює над розширенням зернової ініціативи

Чітко розуміємо, що в планах у ворога на Херсоні, тому діємо відповідно

Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

ОСТАННЄ

На Донеччині окупанти за добу вбили ще трьох мирних жителів та поранили 11 людей

Республіканці лідирують на виборах до Палати представників США

Заступники міністрів оборони США та Великої Британії домовилися, що продовжать допомагати Україні

Російські війська за вівторок обстріляли два райони Миколаєва, є пошкодження

Байден привітав кандидатів від демократів, які забезпечили собі місця у Конгресі

У МИКОЛАЄВІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Байден ухвалить рішення про участь у президентських перегонах 2024 року незалежно від підсумків проміжних виборів до Конгресу

Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

За добу на півдні було знищено 55 окупантів, 17 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА