Італія планує поставити Україні системи ППО

Італія веде роботу над новим пакетом військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони, повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного представника італійського уряду.

Зазначається, що Рим готовий поставити Україні різні системи ППО, включно з франко-італійськими зенітними ракетними комплексами SAMP/T, італійськими зенітними ракетами середньої дальності Aspide та переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger.

Однак, за словами джерела, незрозуміло, скільки загалом систем ППО зможе запропонувати Італія, і коли вони зможуть прибути в Україну.