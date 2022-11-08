Події

19:56 08.11.2022

Італія планує поставити Україні системи ППО

1 хв читати
Італія планує поставити Україні системи ППО

Італія веде роботу над новим пакетом військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони, повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного представника італійського уряду.

Зазначається, що Рим готовий поставити Україні різні системи ППО, включно з франко-італійськими зенітними ракетними комплексами SAMP/T, італійськими зенітними ракетами середньої дальності Aspide та переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger.

Однак, за словами джерела, незрозуміло, скільки загалом систем ППО зможе запропонувати Італія, і коли вони зможуть прибути в Україну.

 

 

 

Теги: #поставки #італія #зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 08.11.2022
Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу військову підтримку України

Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу військову підтримку України

13:24 04.11.2022
Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння - українська розвідка

Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння - українська розвідка

06:09 04.11.2022
Кулеба і глава МЗС Італії обговорили наступний пакет військової допомоги Україні

Кулеба і глава МЗС Італії обговорили наступний пакет військової допомоги Україні

18:58 03.11.2022
Не відомо жодного випадку, щоб зброя, отримана Україною від США, потрапила не в ті руки - сенатор Портман

Не відомо жодного випадку, щоб зброя, отримана Україною від США, потрапила не в ті руки - сенатор Портман

17:28 03.11.2022
Парламент Болгарії підтримав відправлення Україні важкої зброї – ЗМІ

Парламент Болгарії підтримав відправлення Україні важкої зброї – ЗМІ

21:22 02.11.2022
Резніков поговорив із міністрами оборони Італії та Фінляндії

Резніков поговорив із міністрами оборони Італії та Фінляндії

20:27 31.10.2022
Італія через два роки отримає ще 2 регазифікаційні термінали, відмовиться від газу РФ

Італія через два роки отримає ще 2 регазифікаційні термінали, відмовиться від газу РФ

15:58 31.10.2022
МВС України: Інформація про канал контрабанди української зброї до Фінляндії – фейк

МВС України: Інформація про канал контрабанди української зброї до Фінляндії – фейк

12:44 30.10.2022
Італія передала Україні понад 20 САУ - ЗМІ

Італія передала Україні понад 20 САУ - ЗМІ

13:57 25.10.2022
Італія залишиться надійним партнером НАТО у питанні підтримки України - Мелоні

Італія залишиться надійним партнером НАТО у питанні підтримки України - Мелоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

Шмигаль: Близько 60% всіх об'єктів у країні вже підключено до тепла

Постпред США при ООН прибула до Києва

Зеленський спрямує премію медалі Свободи на реабілітаційний центр для ветеранів у Бородянці

ОСТАННЄ

США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН

Подоляк: Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення

Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи до 8,5 тис. грн за порушення правил під час запуску безпілотників

За три місяці з близьких до зон бойових дій районів було евакуйовано понад 288 тисяч осіб

За 3 месяца из близких к зонам боевых действий районов были эвакуированы более 288 тысяч человек - Тимошенко

Ворог завдав удару по Краматорську, поранена дитина

Зеленський і актор Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості у Києві

Окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури на Херсонщині, демонтують обладнання і вежі мобільного зв'язку в регіоні - Генштаб

Генштаб ЗСУ: Представників СК РФ направили в Донецьк для розслідування причин значних втрат у підрозділах 155 окремої бригади морпіхів

Окупанти за добу завдали три ракетні та десять авіаударів по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА