Події

19:18 08.11.2022

Зеленський і актор Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості у Києві

1 хв читати

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із американським актором та кінорежисером Шоном Пенном, який уже втретє приїжджає в Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України.

Шон Пенн розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну. Також він привіз свою статуетку Оскар та передав її Зеленському як символ віри у перемогу України. Нагорода перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Зеленський вручив Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Крім того, вони разом завітали до Алеї сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї є іменна табличка Шона Пенна.

"Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку", – сказав Зеленський.

Американський актор зазначив, що для нього це велика честь, і "це місце тепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його дочка та син, якими він дуже пишається".

 

 

Теги: #президент #київ #актор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 08.11.2022
Зеленський обговорив ситуацію на фронті й ескалацію терору РФ з членом Кабінету президента США, постпредом при ООН Ліндою Томас-Грінфілд

Зеленський обговорив ситуацію на фронті й ескалацію терору РФ з членом Кабінету президента США, постпредом при ООН Ліндою Томас-Грінфілд

13:14 08.11.2022
Постпред США при ООН прибула до Києва

Постпред США при ООН прибула до Києва

19:14 07.11.2022
Екологи Києва пропонують ділянки для меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора"

Екологи Києва пропонують ділянки для меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора"

10:58 07.11.2022
Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

20:09 06.11.2022
Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

Відключення енергопостачання у Києві контрольовані

19:00 06.11.2022
Кличко: Ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій у Києві, зараз приводів для паніки немає

Кличко: Ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій у Києві, зараз приводів для паніки немає

15:52 06.11.2022
У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

У Києві все контрольовано, наразі причин говорити про надзвичайну ситуацію немає - влада

07:25 06.11.2022
Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

14:11 05.11.2022
У Дарницькому районі Києва в адміністративно-складській будівлі виникла пожежа

У Дарницькому районі Києва в адміністративно-складській будівлі виникла пожежа

08:23 04.11.2022
Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

Шмигаль: Близько 60% всіх об'єктів у країні вже підключено до тепла

Постпред США при ООН прибула до Києва

Зеленський спрямує премію медалі Свободи на реабілітаційний центр для ветеранів у Бородянці

ОСТАННЄ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ

Війська РФ у вівторок обстріляли п’ять ОТГ на Сумщині, одне із сіл залишилося без світла

Рада до 20 листопада затвердить укази Зеленського щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес її вступу в НАТО, переговори триватимуть у грудні

ФДМ продав на аукціоні знижений у ціні "Бурштин Україна" за 6,7 млн грн

Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями

США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

У Харківській області вже працює понад 400 котелень

США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН

Подоляк: Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА