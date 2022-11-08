Зеленський і актор Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості у Києві

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із американським актором та кінорежисером Шоном Пенном, який уже втретє приїжджає в Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України.

Шон Пенн розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну. Також він привіз свою статуетку Оскар та передав її Зеленському як символ віри у перемогу України. Нагорода перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Зеленський вручив Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Крім того, вони разом завітали до Алеї сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї є іменна табличка Шона Пенна.

"Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку", – сказав Зеленський.

Американський актор зазначив, що для нього це велика честь, і "це місце тепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його дочка та син, якими він дуже пишається".