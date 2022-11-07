Перехід у власність держави активів 5 стратегічних підприємств допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України – Зеленський

Перехід у власність держави активів "Укрнафти", "Укртатнафти", "АвтоКрАЗу", "Мотор Січі" та "Запоріжтрансформатора" є необхідним в умовах війни і допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно з чинними законами і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони", – повідомляється в телеграм-каналі Зеленського.

У важкі для України часи, за його словами, необхідно спрямувати всі сили на визволення української землі та людей, а також на підтримку армії.

Як повідомлялося, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 5 листопада Ставка верховного головнокомандувача, керуючись відповідними законами, ухвалила рішення про відчуження у власність держави п'яти стратегічно важливих підприємств. Вилучені активи набули статусу військового майна, управління ними передано Міністерству оборони.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зазначені підприємства працюватимуть у режимі 24/7 для задоволення оборонних потреб держави.