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18:27 07.11.2022

Перехід у власність держави активів 5 стратегічних підприємств допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України – Зеленський

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Перехід у власність держави активів 5 стратегічних підприємств допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України – Зеленський

Перехід у власність держави активів "Укрнафти", "Укртатнафти", "АвтоКрАЗу", "Мотор Січі" та "Запоріжтрансформатора" є необхідним в умовах війни і допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно з чинними законами і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони", – повідомляється в телеграм-каналі Зеленського.

У важкі для України часи, за його словами, необхідно спрямувати всі сили на визволення української землі та людей, а також на підтримку армії.

Як повідомлялося, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 5 листопада Ставка верховного головнокомандувача, керуючись відповідними законами, ухвалила рішення про відчуження у власність держави п'яти стратегічно важливих підприємств. Вилучені активи набули статусу військового майна, управління ними передано Міністерству оборони.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, зазначені підприємства працюватимуть у режимі 24/7 для задоволення оборонних потреб держави.

Теги: #активи #націоналізація #зеленський

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