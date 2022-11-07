Події

17:12 07.11.2022

Зеленський зустрівся у Києві з Говардом Баффетом

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся у понеділок у Києві з американським бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом.

"Подякував за підтримку проєкту створення фабрики-кухні, який започаткувала перша леді Олена Зеленська. Цей проєкт має велике значення", - написав він у телеграм-каналі.

"Також було розглянуто можливість участі пана Баффета у Фонді відновлення України", - зазначив Зеленський.

Президент вручив Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня "за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі".

Теги: #баффет #зеленський

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