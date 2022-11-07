Зеленський зустрівся у Києві з Говардом Баффетом
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у понеділок у Києві з американським бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом.
"Подякував за підтримку проєкту створення фабрики-кухні, який започаткувала перша леді Олена Зеленська. Цей проєкт має велике значення", - написав він у телеграм-каналі.
"Також було розглянуто можливість участі пана Баффета у Фонді відновлення України", - зазначив Зеленський.
Президент вручив Баффету орден Ярослава Мудрого V ступеня "за підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі".