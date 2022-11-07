Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

Існує тісний зв'язок між необхідністю значних оборонних реформ і політичним рішенням про вступ України до НАТО, заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Я думаю, що в усьому цьому є елемент політичного рішення. Так завжди було і буде. Я не думаю, що це скинуто з рахунків. Але я також вважаю, що існує тісний зв'язок між необхідністю істотних реформ і політичним рішенням, тому що якщо ви не досягнете прогресу в цих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення кількості членів", - сказала Сіммонс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Посол зазначила, що вимогу про оперативну сумісність української армії з арміями НАТО було виконано ще до початку повномасштабної війни, проте існує необхідність в інституційній реформі оборонних механізмів в Україні.

"І, відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, - вона довела, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до війни. Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку в цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано. Йшлося про інституціональну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, має відбутися ще багато роботи", - пояснила Сіммонс.

Посол наголосила, що ця реформа потрібна не лише для питання вступу або не вступу України до НАТО, вона важлива для того, щоб у майбутньому мати сильні Збройні сили.

"Цим людям треба, щоб їм не просто платили, їм потрібні прозорі можливості кар'єрного росту, їм треба, щоб було викоренено корупцію в частині оборонних закупівель, щоб вони могли довіряти тому, що все закуповується і відстежуються належним чином. Це робить інституцію сильнішою, що, у свою чергу, означає, що вона може краще підтримувати свою армію", - зазначила вона.

Сіммонс наголосила, що ця робота ще триває з Міністерством оборони України.

"І я продовжую вважати, що це справді важлива робота. І я відчуваю від міністра оборони Резнікова, що він теж вважає це важливим. Просто зараз складно розставити пріоритети", - додала вона.

Британський посол наголосила, що НАТО в принципі відкрите для країн, які можуть колективно відігравати свою роль у європейській безпеці.

"Не думаю, що це сюрприз, що Україна прагне вступити до НАТО. Але для цього потрібен консенсус усіх країн-учасниць, а всі країни-учасниці зараз зосереджені на тому, що прямо перед нами, а саме на екзистенціальній безпеці України. Я абсолютно розумію, чому українська влада це зробила (подала заявку на вступ до НАТО – ІФ-У). Я вважаю, що дуже добре обговорювати кроки на шляху до цього. Я підозрюю, що більшість країн продовжуватимуть зосереджуватися на тому, що їм треба робити просто зараз", - сказала вона.

Водночас Сіммонс сказала, що вважає правильним проведення дискусії про гарантії безпеки для України. За її словами, необхідно буде визначити, якими вони будуть.

"Справді чудово, що Офіс президента сприяє розмові про це. Я все ще вважаю, що ми маємо простір, щоб визначити, якими вони будуть, зокрема, чи стосуватимуться вони зброї, або забезпечення того, щоб Україна просто стала занадто складною для вторгнення в майбутньому з точки зору її власних можливостей або гарантій безпеки політичного плану. Формальна частина все ще обговорюється. Але немає сумнівів, що ми зараз підтримуємо розмову в принципі", - запевнила дипломат.