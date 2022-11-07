Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області

Ліквідовано наслідки ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Сумській області, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниці".

"Наслідки вчорашніх обстрілів у Сумській області ліквідовано, жодного пасажира не залишили", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 139 пасажирів, які мали квитки на поїзд Київ - Суми із Сум та Білопілля, успішно дісталися автобусами до залізничного вокзалу Ворожби.

Пасажири рейсу №259 із Ворожби, Бахмача, Ніжина та Конотопа, яких учора евакуювали додатковим рейсом та влаштовували на ніч на Центральному київському залізничному вокзалі, сіли на свій потяг і рухаються далі.

Також відкрили перегін Ворожба - Білопілля, закритий в неділю ввечері через пошкодження інфраструктури.