Події

08:38 07.11.2022

Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області

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Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області

Ліквідовано наслідки ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Сумській області, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниці".

"Наслідки вчорашніх обстрілів у Сумській області ліквідовано, жодного пасажира не залишили", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 139 пасажирів, які мали квитки на поїзд Київ - Суми із Сум та Білопілля, успішно дісталися автобусами до залізничного вокзалу Ворожби.

Пасажири рейсу №259 із Ворожби, Бахмача, Ніжина та Конотопа, яких учора евакуювали додатковим рейсом та влаштовували на ніч на Центральному київському залізничному вокзалі, сіли на свій потяг і рухаються далі.

Також відкрили перегін Ворожба - Білопілля, закритий в неділю ввечері через пошкодження інфраструктури.

 

 

 

Теги: #залізниця #пошкодження #ліквідація #сумська_область

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