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22:21 06.11.2022

У Києві та низці областей з ранку понеділка і до кінця доби очікується проведення екстрених відключень е/е

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У Києві та низці областей з ранку понеділка і до кінця доби очікується проведення екстрених відключень е/е

У Києві та низці областей з ранку понеділка, 7 листопада, і до кінця доби очікується проведення екстрених відключень електроенергії, повідомила пресслужба "Укренерго" у телеграм-каналі.

"З 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, диспетчерський центр НЕК "Укренерго" прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

"У цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми необхідно скоротити споживання на 30%", - зазначили у відомстві.

В "Укренерго" додали, що планові та аварійні відключення – заходи стабілізації роботи енергосистеми.

Також у компанії пояснили, що рішення щодо введення графіків погодинних відключень в окремих областях діє до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії.

Зазначається, що для збереження електромереж від додаткових аварій ухвалюється рішення про застосування екстрених заходів, зокрема графіків аварійних відключень (ГАВ) на території області.

"Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість ГАВ продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено", - підсумували в пресслужбі компанії.

 

 

 

Теги: #відключення #укренерго #електромережі

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