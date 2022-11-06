Події

21:11 06.11.2022

Україна отримає 500 електрогенераторів від 17 країн Європейського Союзу

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Україна отримає 500 електрогенераторів від 17 країн Європейського Союзу

Україна отримає 500 електрогенераторів від 17 країн Європейського Союзу для підтримки доступу до електрики та опалення, повідомляє Управління ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги.

"Для підтримки доступу до електрики та опалення 17 країн ЄС направили в Україну 500 електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС", - йдеться у повідомленні у мікроблозі Твіттер.

Серед країн, які надали допомогу Україні, такі як Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Україна отримала від донорів вже 700 генераторів і ще 900 буде доставлено найближчим часом.

 

 

 

Теги: #україна #єс #допомога #інфраструктура

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