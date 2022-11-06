Херсон та з десяток населених пунктів області залишилися без світла та води

Близько 10 населених пунктів Херсонської області, зокрема тимчасово окупований обласний центр, залишилися без світла та води через пошкодження окупантами високовольтної ЛЕП, написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у телеграм-каналі.

"Близько 10 населених пунктів області лишилися без світла, як наслідок, і води. В тому числі весь Херсон. Пошкоджено високовольтну ЛЕП. Окупанти вже "відзвітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними же. Свідчення очевидців це підтверджують", - написав Соболевський.

Він також зазначає, що страх перед ЗСУ штовхає окупантів робити "шалені речі".

Раніше російські ЗМІ написали, що магістральна лінія електропередачі на Херсонщині була пошкоджена в результаті дій диверсантів.