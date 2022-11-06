Події

19:15 06.11.2022

Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

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Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

Кілька пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою та зміненими маршрутами у зв'язку з ворожими атаками на північному сході України, повідомляється у Телеграм-каналі "Укрзалізниці" в неділю.

Зокрема, поїзд №45 Харків – Ужгород слідує за зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку.

Потяг №259 Суми - Івано-Франківськ із Сум поїде через Полтаву та Гребінку та вивезе із Сум усіх пасажирів з квитками на потяги №45 та №259 до Києва з можливістю пересадки на інші поїзди західного напрямку.

Потяг №780 Київ - Суми прямуватиме лише до ст.Ворожба, де 151 пасажира з квитками до Сум чекатимуть автобуси. Після цього поїзд №780, орієнтовно о 21:00 відправиться з Ворожби до Києва (прибуття орієнтовно о 1:00) із зупинками на ст.Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця, та завчасно доставить пасажирів з квитками на потяги №№45 та 259 для пересадки на свої рейси для подальшого прямування до місця призначення.

Приблизний час прибуття на станцію Київ-Пасажирський поїзда №259 – 6:00 7 листопада (затримка 5 годин), поїзда №45 – 2:00 7 листопада (затримка 3 години).

"Усі пасажири, які прибувають під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені у залах очікування підвищеного комфорту", - повідомили в "Укрзалізниці".

У повідомленні наголошується, що зміни внесені у зв'язку з пошкодженням інфраструктури та закриттям перегону "Ворожба – Білопілля".

Раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури між Сумами та Конотопом обстрілами російських окупантів.

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #поїзди #зміни

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