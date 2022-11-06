Кличко: Ми маємо бути готовими до різних варіантів розвитку подій у Києві, зараз приводів для паніки немає

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про відсутність приводів для паніки в українській столиці у світлі атак російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні, але наголошує на необхідності бути готовим до різних варіантів розвитку подій.

"Декілька днів тому журналісти запитали мене: чи є у столиці план на випадок блекауту? Відповім ще раз. У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій. І бути готовим діяти. Готуючись до зими ми закупили, залучили від іноземних партнерів і продовжуємо закуповувати генератори, теплові пушки, облаштовуємо теплопункти, убезпечуємо об‘єкти критичної інфраструктури. Ми робимо, все, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці в цих складних умовах", - написав Кличко в телеграмі у неділю.

За його словами, російські окупанти намагаються спричинити колапс в енергетичній сфері України, проте комунальники, енергетики оперативно усувають пошкодження мереж.

"Ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховуємо, що найгіршого не станеться. Тому сьогодні приводів для паніки немає. Київ живе і працює. Витримка і воля кожного з нас - це те, що ворогу знищити не вдалося і не вдасться! Економимо електроенергію, допомагаємо один одному. Разом ми вистоїмо і переможемо!", - резюмував Кличко.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації України назвали заяви про евакуацію жителів Києва маніпуляцією, що з'явилися. "З Києва не планують евакуювати 3 млн жителів - це маніпуляція, яка грає на руку російській пропаганді", - йдеться у повідомленні на сторінці Центру у фейсбуці.

У повідомленні наголошується, що заяви голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука у матеріалі для видання The New York Times під назвою "Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту" говорять про те, що "система готова до повної евакуації мешканців, якщо ситуація буде критичною", і цією тезою почали маніпулювати російські пропагандисти, щоб створити картину тотальної енергетичної кризи в Києві, проте "насправді все не так погано".

"Система готова до такого кроку, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію", - пояснив Ткачук у коментарі "Суспільному".