Події

15:27 06.11.2022

Урятовано 26 пасажирів танзанійського літака, який упав в озеро Вікторія

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Урятовано 26 пасажирів танзанійського літака, який упав в озеро Вікторія

Щонайменше троє людей, котрі перебували на борту танзанійського пасажирського літака ATR 42-500, що впав в озеро Вікторія, загинули, 26 людей вдалося врятувати, повідомляє в неділю Sky News.

Про долю інших наразі не повідомляється.

На борту літака перебували 49 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Літак, що вилетів із столиці Танзанії Дар-ес-Салама в місто Мванзу, зазнав аварії під час здійснення проміжної посадки в аеропорту міста Букоба, розташованого на березі озера Вікторія. Аварія сталася через несприятливі погодні умови - в момент трагічної події в районі була штормова погода, йшов сильний дощ.

Пошуково-рятувальна операція на місці події триває.

Теги: #аварія #літак #танзанія

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