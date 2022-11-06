Понад 464 тис. українців узяли участь в опитуванні щодо членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023

Понад 464 тисяч українців узяли участь в опитуванні щодо членів журі Національного відбору на Євробачення-2023 у застосунку "Дія", повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Віддати свій голос за кандидата в журі можна і з України, і з-за кордону. Головне, щоб у вашому смартфоні була "Дія", - написав Федоров у телеграмі в неділю.

Він зазначив, що результати опитування будуть відомі вже завтра, 7 листопада.