Події

11:43 06.11.2022

В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди дощі

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В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди дощі

У найближчу добу в Україні очікується помірно прохолодна, подекуди дощова погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок уночі, 7 листопада, в північних областях, удень у Карпатському регіоні місцями невеликий дощ; на решті територій без опадів.

Уночі та вранці на заході та сході країни подекуди туман. Вітер південно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у східних та більшості центральних областей від 1° тепла до 4° морозу; вдень 5-10° тепла, у західній частині та Одеській області 9-14°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 листопада найвища температура вдень (15,8°) була у 2010 році, найнижча вночі (-15,0°) у 1888 році.

У вівторок, 8 листопада, в Україні без опадів, лише вночі в північних областях, на Вінниччині та в Карпатському регіоні подекуди невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східних, центральних і південних областях близько 0°; вдень 8-13° тепла, на півдні Одеської області до 16°, у східних, південно-східних і місцями в центральних областях 3-8° тепла.

У Києві у вівторок без опадів, лише вночі місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Теги: #погода #прогноз

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