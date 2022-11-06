Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, влучили в об'єкт інфраструктури

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти в Миколаївській області, протягом цієї доби підтверджено влучення в об'єкт інфраструктури, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучення в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що вночі 6 листопада (близько 2 години) окупанти також вели вогонь за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

"У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч минули порівняно спокійно", - наголосив Кім.