Події

07:25 06.11.2022

Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

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Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влада не виключає відключення тепла та електрики в столиці, тому готується до різних сценаріїв.

"Ми робимо все, щоб цього (відключення електрики – ІФ-У) не відбулося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", – сказав Кличко в ефірі національного телемарафону у суботу ввечері.

Також мер повідомив, що у Києві були підготовлені великі запаси їжі, води, палива та генераторів. Також у столиці працюватимуть пункти обігріву.

 

 

 

Теги: #київ #світло #відключення

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