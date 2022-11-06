Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влада не виключає відключення тепла та електрики в столиці, тому готується до різних сценаріїв.

"Ми робимо все, щоб цього (відключення електрики – ІФ-У) не відбулося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", – сказав Кличко в ефірі національного телемарафону у суботу ввечері.

Також мер повідомив, що у Києві були підготовлені великі запаси їжі, води, палива та генераторів. Також у столиці працюватимуть пункти обігріву.