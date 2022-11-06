В Ірані повідомили про успішне випробування ракети-носія

В іранському Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР) повідомили, що провели у суботу успішне випробування ракети-носія "Гаєм-100", повідомляє агентство "Таснім".

Йдеться про повністю розроблену та зібрану в Ірані ракету. За твердженням КВІР, вона здатна виводити на орбіту супутники вагою до 80 кг. Іранські ЗМІ зазначають, що це перша іранська триступінчаста твердопаливна ракета-носій. У ході випробування вона здійснила суборбітальний політ.

Західні країни уважно відстежують подібні випробування, оскільки вважають, що під виглядом роботи над мирною космічною програмою Іран може освоювати технології, необхідні військовим для створення балістичних ракет.