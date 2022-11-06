Події

06:56 06.11.2022

В Ірані повідомили про успішне випробування ракети-носія

1 хв читати
В Ірані повідомили про успішне випробування ракети-носія

В іранському Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР) повідомили, що провели у суботу успішне випробування ракети-носія "Гаєм-100", повідомляє агентство "Таснім".

Йдеться про повністю розроблену та зібрану в Ірані ракету. За твердженням КВІР, вона здатна виводити на орбіту супутники вагою до 80 кг. Іранські ЗМІ зазначають, що це перша іранська триступінчаста твердопаливна ракета-носій. У ході випробування вона здійснила суборбітальний політ.

Західні країни уважно відстежують подібні випробування, оскільки вважають, що під виглядом роботи над мирною космічною програмою Іран може освоювати технології, необхідні військовим для створення балістичних ракет.

 

 

Теги: #ракета #випробування #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 05.11.2022
Подоляк: З Іраном треба діяти жорсткіше

Подоляк: З Іраном треба діяти жорсткіше

19:35 05.11.2022
Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

16:02 05.11.2022
МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

12:44 05.11.2022
Тегеран стверджує, що постачав безпілотники до початку війни РФ проти України

Тегеран стверджує, що постачав безпілотники до початку війни РФ проти України

21:03 04.11.2022
Ракету, яка вирушить до Місяця в рамках місії Artemis 1, вивезено на стартовий майданчик - NASA

Ракету, яка вирушить до Місяця в рамках місії Artemis 1, вивезено на стартовий майданчик - NASA

12:43 04.11.2022
ЄС наполягає на тому, щоб Іран, незважаючи на заперечення, припинив постачати РФ дрони, які вона використовує у війні проти України, - Боррель

ЄС наполягає на тому, щоб Іран, незважаючи на заперечення, припинив постачати РФ дрони, які вона використовує у війні проти України, - Боррель

07:40 03.11.2022
КНДР здійснила черговий пуск балістичної ракети

КНДР здійснила черговий пуск балістичної ракети

17:34 02.11.2022
Україна поінформувала Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо він передасть РФ ракети та ще більше БПЛА - Кулеба

Україна поінформувала Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо він передасть РФ ракети та ще більше БПЛА - Кулеба

16:18 01.11.2022
РФ планує доставити іранські балістичні ракети до північних кордонів України

РФ планує доставити іранські балістичні ракети до північних кордонів України

15:29 01.11.2022
Іран планує відправити до РФ 200 дронів на початку листопада - ГУР МО України

Іран планує відправити до РФ 200 дронів на початку листопада - ГУР МО України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

В Україні створять флот морських дронів

Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

ОСТАННЄ

"Укренерго" запроваджує графіки погодинних відключень у неділю у Києві та семи областях

Минулої доби в результаті обстрілів в Донецькій області загинула людина, троє – поранені

У результаті нічного обстрілу Запоріжжя загинула людина

Американський вантажний космічний корабель Cygnus стартує до МКС

Окупанти вісім разів обстрілювали Нікопольський район

Унаслідок обстрілу Мирівської громади постраждала дитина

Влада Києва готується до різних сценаріїв, у разі подальшого обстрілу критичної інфраструктури – Кличко

У суботу окупанти обстріляли п’ять громад

Окупанти продовжують примусову евакуацію населення з Херсонської області

Андрій Шевченко розпочав збір для відновлення стадіону в Ірпені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА