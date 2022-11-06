Події

06:53 06.11.2022

Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

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Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

У ніч проти неділі російські окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Рашистські виродки знову підступно атакували Запоріжжя. Ворожих обстрілів зазнав один житловий квартал. Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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