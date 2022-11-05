Подоляк: З Іраном треба діяти жорсткіше

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у випадку з Іраном необхідно запроваджувати не лише санкції та ембарго, а діяти більш "жорстко".

"Потрібно підходити жорсткіше до таких країн, як Іран. Звертаючи увагу на те, що вони порушують: абсолютно конкретно вбивають своїх людей на вулицях, які протестують проти абсолютно тоталітарного режиму. (…) Вони фінансують або постачають зброю РФ(…)", – сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону в суботу.

"Мені здається, що можна було б завдавати конкретних ударів по виробництву дронів і балістичних ракет тощо. Не може держава, яка фінансує терористичні угруповання і держави - робити безкарно це далі", - зазначив радник голови ОП.

Також він наголосив, що передача дронів і зброї Іраном терористичним державам триватиме доти, доки "цивілізований світ не почне карати тут і зараз".