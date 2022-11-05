Російські війська створюють умови для організованого відходу в Херсонській області - ISW

Російські війська створюють умови для організованого відходу із західного берега Дніпра, щоб уникнути розгрому в Херсонській області, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як прогнозують аналітики, російські окупанти створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області, щоб уникнути безладної втечі з правого (західного) берега Дніпра. Росіянам, ймовірно, доведеться відступити з боями, щоб українські сили не переслідували їх на лівому (східному) березі, йдеться у звіті.

Водночас в ISW вважають, що "російські військові, ймовірно, намагаються використовувати мобілізований персонал, щоб відновити наступ на Донецьк, але, найімовірніше, їм все одно не вдасться домогтися значних успіхів".

Також згідно зі звітом, президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення поставлених цілей. Однак заходи Росії щодо формування військового контингенту, ймовірно, продовжать тиснути на російську економіку і викликати соціальну напруженість.

Аналітики відзначають, що Іран, найімовірніше, вже використовує російську залежність від систем озброєнь іранського виробництва, щоб запросити у РФ допомогу у своїй ядерній програмі.