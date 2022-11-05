Події

11:22 05.11.2022

До 7 років в'язниці засуджена російська агентка "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ

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До 7 років в'язниці засуджена російська агентка "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ

За матеріалами СБУ до 7 років в'язниці засуджена агентка Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ на північному напрямку.

Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисницю затримали в Житомирській області під час спецоперації української контррозвідки в червні цього року.

"Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку. У зоні «особливої уваги» російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону. Крім того, серед основних її завдань було виявлення логістичних складів з артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства органів безпеки, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім "Побєда".

"У поле зору агресора потрапила через свої прокремлівські дописи, які неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "ВКонтакте", - додали у відомстві.

Під час обшуків за місцем проживання ворожого агента правоохоронці виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з представником ГРУ РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч.2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Теги: #вирок #агентка

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