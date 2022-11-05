Події

08:03 05.11.2022

Group DF від початку війни направила українцям, ЗС України та ТрО понад півмільярда гривень

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Group DF від початку війни направила українцям, ЗС України та ТрО понад півмільярда гривень

Бізнеси Group DF з 24 лютого до 31 жовтня поточного року надали допомогу українцям, армії та Територіальній обороні на загальну суму 547,7 млн грн, допомога охопила понад 3 млн осіб по всій Україні.

Згідно з пресрелізом компанії, серед ключових напрямів допомоги – купівля двох антидронних систем, купівля, ремонт та передача автомобілів (476 од.), закупівля тепловізорів (100+), бронежилетів (300+), тактичного одягу (2680+), печей для обігріву (1200+), а також плит, касок, амуніцій, дронів, генераторів, закупівля палива для військових, виконання низки технічних робот.

Підприємства групи також продовжують надавати гуманітарну допомогу місцевим громадам і потерпілому населенню. У 3-му кв. 2022 року було надано допомогу на суму 199,8 млн грн. Підтримка надається за такими напрямами, як відновлення інфраструктури, ремонт приміщень, шкіл, залізничних колій, доставка палива та води.

Також організовуються тимчасові ночівлі для постраждалих, проводиться обладнання приміщень, постачання води, харчування та медикаменти, евакуація людей, допомога в розборі завалів. Допомогу медицині було надано на суму 28,7 млн грн. Зокрема, азотний бізнес продовжує закуповувати та доставляти медичні препарати й техніку для шпіталів та лікарень у 12 регіонах країни.

Близько чверті допомоги надається у співпраці з благодійними фондами.

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений у низці країн Європи та Азії. Зокрема, Group DF – один із найбільших на території Східної Європи інвесторів у хімічну, титанову та портову галузі.

Джерело: https://groupdf.com/ru/press-tsentr/novosti/kso/

 

 

Теги: #group_df #допомога

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