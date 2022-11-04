Події

21:16 04.11.2022

Один суховантаж у п'ятницю залишив український порт у рамках зернової угоди

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Один суховантаж у п'ятницю залишив український порт у рамках зернової угоди

З українського порту в п'ятницю вийшло лише одне судно з 12,5 тис. тонн олії, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"Сьогодні одне судно Mavka залишило український порт Чорноморськ, воно перевозить 12,5 тис. тонн соняшникової олії до Румунії в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

У СКЦ уточнили, що "нині в українських портах знаходяться лише два судна в рамках ініціативи".

Крім того, 110 суховантажів очікують на дозвіл на захід у порти України, а також 19 завантажених суден готуються до проходження інспекції в турецьких територіальних водах.

"Станом на 4 листопада загальний тоннаж зерна та іншого продовольства, експортованих із трьох українських портів, становить понад 10 млн тонн", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #україна #суховантаж #продовольство

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