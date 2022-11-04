Україна ще раз отримала підтвердження неухильної підтримки США

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що під час візиту у Києві помічника президента США з питань національної безпеки Джейкоба Саллівана Україна "в черговий раз отримала підтвердження неухильної підтримки до нашої перемоги".

"Наші друзі та партнери з нами. Вони працюють над консолідацією наших інших партнерів, що важливо перед засіданням G-20", - сказав він у п'ятницю на брифінгу у Києві.

За словами Єрмака, під час зустрічі обговорювалося "швидше надання Україні засобів ППО. Також ми порушували питання обміну полоненими та активності нашого омбудсмена стосовно залучення міжнародних організацій. Ми торкалися проблематики роботи зернової ініціативи".

"Вчора президент України виступив з ініціативою з гуманітарної допомоги для найбідніших країн світу, які опинилися в цій ситуації через загарбницьку війну, яку розпочала Росія", - сказав він, зазначивши, що "дуже задоволений цією зустріччю".

Салліван, зі свого боку, назвав ці переговори "глибинними". "Я сьогодні сказав і президенту, і скажу вам, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно у цій боротьбі. Не буде вагань", - заявив він.

У новий пакет допомоги, про який Пентагон оголосив сьогодні, сказав Салліван, увійдуть і "засоби ППО, оскільки російські війська використовують ракети та іранські дрони для того, щоб вражати об'єкти цивільної інфраструктури".

"Ми пишаємося, що працюємо з іншими країнами світу, щоб протидіяти Росії, яка намагається створити проблеми через продовольчу, енергетичну кризи. Дуже добре, що президент Зеленський оголосив про надання гуманітарної допомоги у вигляді продовольчих товарів для допомоги різним країнам", - сказав він.

"Ми і надалі надаватимемо цю допомогу. США допомагатимуть Україні та українцям у цій боротьбі. Не лише словами, а й діями", - заявив Салліван.