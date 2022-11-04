Затримано жительку Балаклії, яка очолила "відділ освіти" в окупаційній адміністрації

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області затримали 45-річну мешканку Балаклії, яка добровільно погодилася працювати в окупаційній адміністрації, жінці оголошено про підозру в колабораційній діяльності (ч.5 ст.111-1 КК України).

"У травні вона вступила на посаду "начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області". Колаборантка навіть уклала псевдотрудову угоду із так званим "головою тимчасової ВДА м. Балаклія", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, підозрювана брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, видавала накази про прийом співробітників, укладала з ними трудові договори, давала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт, складала табелі обліку робочого часу працівників відділу, навчальних закладів і та відомостей про нарахування заробітної плати у російських рублях.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.