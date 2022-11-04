Події

16:34 04.11.2022

З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішніх переселенців, а загальна кількість становить 4,8 млн осіб

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З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішніх переселенців, а загальна кількість становить 4,8 млн осіб

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що з 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб, а загальна кількість зареєстрованих переселенців становить 4,8 млн осіб.

"З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Загальна кількість ВПО, зареєстрованих в Україні, становить 4,8 млн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що таке число співвідносне з населенням декількох великих обласних центрів.

"Наш обов'язок - подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, роботою", - заявив він.

Теги: #впо

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