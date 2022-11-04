Кабмін спрямував понад 34 млн грн на компенсацію комунальних витрат за розміщення переселенців

Кабінет Міністрів України спрямував понад 34 млн грн на компенсацію об'єднаним територіальним громадам комунальних витрат за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб.

"З резервного фонду держбюджету спрямовано понад 34,1 млн на відшкодування комунальних витрат за липень громадам, які безкоштовно прихистили внутрішніх переселенців у комунальних та державних установах, а також приватних навчальних закладах", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

У липні близько 6,2 тис. закладів комунальної та державної форм власності надали прихисток понад 97,6 тис. громадян, а загалом за вісім місяців війни у громадах у всій Україні було розміщено близько 1,6 млн вимушених переселенців, йдеться у повідомленні. Крім того, з початку повномасштабної війни громадами було організовано у будівлях державної, комунальної та приватної власності понад 163 тис. місць для проживання переселенців.