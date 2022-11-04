Події

15:56 04.11.2022

Кабмін спрямував понад 34 млн грн на компенсацію комунальних витрат за розміщення переселенців

1 хв читати
Кабмін спрямував понад 34 млн грн на компенсацію комунальних витрат за розміщення переселенців

Кабінет Міністрів України спрямував понад 34 млн грн на компенсацію об'єднаним територіальним громадам комунальних витрат за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб.

"З резервного фонду держбюджету спрямовано понад 34,1 млн на відшкодування комунальних витрат за липень громадам, які безкоштовно прихистили внутрішніх переселенців у комунальних та державних установах, а також приватних навчальних закладах", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

У липні близько 6,2 тис. закладів комунальної та державної форм власності надали прихисток понад 97,6 тис. громадян, а загалом за вісім місяців війни у громадах у всій Україні було розміщено близько 1,6 млн вимушених переселенців, йдеться у повідомленні. Крім того, з початку повномасштабної війни громадами було організовано у будівлях державної, комунальної та приватної власності понад 163 тис. місць для проживання переселенців.

Теги: #кошти #переселенці #комунальні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 31.10.2022
Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

Ми зацікавлені, аби після перемоги всі українці повернулися додому

17:54 14.10.2022
Шмигаль: Кабмін виділив на відновлювальні роботи 300 млн грн Київській області та 57 млн грн - Сумській

Шмигаль: Кабмін виділив на відновлювальні роботи 300 млн грн Київській області та 57 млн грн - Сумській

12:36 14.10.2022
В Україні понад 5 тис. місць компактного поселення для переселенців - Мінреінтеграції

В Україні понад 5 тис. місць компактного поселення для переселенців - Мінреінтеграції

19:54 04.10.2022
Кабмін виділив Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд

Кабмін виділив Харківській ОВА 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд

12:16 30.09.2022
На потреби ЗСУ передано понад 300 млн грн, заарештованих у справах про корупцію на митниці, - САП

На потреби ЗСУ передано понад 300 млн грн, заарештованих у справах про корупцію на митниці, - САП

19:34 21.09.2022
Україна планує залучити у 2023 році на фінансування бюджету та відновлення $24,5 млрд від США, $15 млрд від МВФ та $12 млрд від ЄС та інших – проєкт держбюджету

Україна планує залучити у 2023 році на фінансування бюджету та відновлення $24,5 млрд від США, $15 млрд від МВФ та $12 млрд від ЄС та інших – проєкт держбюджету

11:23 12.09.2022
Понад 60 млн грн осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із Криму, передано у розпорядження АРМА

Понад 60 млн грн осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із Криму, передано у розпорядження АРМА

10:43 07.09.2022
Закарпатцям виплачуватимуть 4 тис. грн разової допомоги за безоплатне розміщення переселенців - Мінреінтеграції

Закарпатцям виплачуватимуть 4 тис. грн разової допомоги за безоплатне розміщення переселенців - Мінреінтеграції

19:10 02.09.2022
САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

15:22 29.08.2022
Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

Діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати дитячо-юнацькі спортивні школи - Гутцайт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував майно керівників корпорації "Мотор Січ" на суму майже 1 млрд грн

Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

Потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона - Резніков

Україна отримає від партнерів системи Hawk, NASAMS, Crotale, системи боротьби з ворожими БПЛА - Резніков

ОСТАННЄ

Суд заарештував майно керівників корпорації "Мотор Січ" на суму майже 1 млрд грн

Кличко обговорив із міністром юстиції Німеччини допомогу у відновленні об'єктів критичної інфраструктури

Влада РФ готується до масових акцій непокори у Владивостоку, пов'язаних із протидією місцевого населення мобілізації, – ГУР

Енергетичні підприємства ДТЕК за останній місяць зазнали 12 атак російських військ

Україна отримала від донорів 700 генераторів, ще 900 буде доставлено найближчим часом - Шмигаль

З 24 лютого в Україні зареєстровано майже 3,5 млн внутрішніх переселенців, а загальна кількість становить 4,8 млн осіб

Уряд змінив голову Аудиторської служби

Шмигаль: На сьогодні майже половина об'єктів у всій Україні підключені до тепла

Рятувальники загасили пожежу у навчальному закладі на Харківщині, спровоковану ворожим артобстрілом

Гуманітарний фонд Team4UA запускає програму готової їжі для прифронтових сіл - голова гумфонду Боніс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА