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13:24 04.11.2022

Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння - українська розвідка

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Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння - українська розвідка

Російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних із нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Упродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" у районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах із невідомим вантажем. Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у розвідці, об'єкт може використовуватися для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у зазначених підземних сховищах іранських балістичних ракет.

"Ця інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. Насамперед - МАГАТЕ", - заявили в ГУР.

Теги: #аес #зброя #гур_міноборони

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