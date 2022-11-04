Події

10:54 04.11.2022

На Харківщині затримали депутата селищної ради, який під час окупації вивозив зерно в РФ, – СБУ

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Співробітники Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях регіону затримали депутата однієї з селищних рад Куп'янського району, який одним із перших пішов на співпрацю з окупантами та допомагав їм незаконно вивозити зерно.

"Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України. Для цього він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ", - повідомляє УСБУ в Харківській області.

За даними слідства, основну частину зібраного врожаю чоловік мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться, – реалізовувати на території РФ. Крім того, він надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування та ремонту ворожої військової техніки, давав паливо для її заправки.

"Після деокупації району депутат залишився у селищі та сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали", - наголошується в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: #сбу #зерно #харківська_область

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