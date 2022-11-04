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10:10 04.11.2022

Окупанти виводять деякі підрозділи з правого берега Дніпра, але наразі незрозуміло, чи битимуться вони за Херсон, - ISW

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Окупанти виводять деякі підрозділи з правого берега Дніпра, але наразі незрозуміло, чи битимуться вони за Херсон, - ISW

Російські окупаційні сили продовжують виводити деякі підрозділи з північного заходу Херсонської області, але поки що незрозуміло, чи будуть російські війська битися за місто Херсон, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 3 листопада.

"Деякі російські елітні підрозділи, такі як повітрянодесантні війська і морська піхота, продовжують діяти на правому (західному) березі Дніпра, і їх повне виведення з північної частини Херсонської області буде чіткішим показником того, що російські війська не битимуться за Херсон або населені пункти на правому березі", - зазначають аналітики.

Також повідомлялося про закриття деяких російських блокпостів в околицях Херсона, крадіжку міських пам'яток і зняття російського прапора з будівлі Херсонської обласної адміністрації з перенесенням окупаційної адміністрації в Генічеськ як індикатори виведення російських військ із міста. "Переміщення окупаційного уряду Херсонської області може свідчити про те, що російські війська готуються залишити місто Херсон, воно рівною мірою може свідчити про те, що вони створюють умови для міських боїв усередині міста", - зазначають в ISW.

Повідомляється, що окупанти поспішно направили нещодавно мобілізований персонал для наступальних операцій у західній частині Донецької області, отримавши мінімальні й незначні в оперативному плані територіальні здобутки, але зазнавши значних втрат. В ISW зазначають, що такі російські атаки навряд чи створять достатній імпульс, щоб повернути собі ініціативу на полі бою.

"Одна або дві російські мотострілкові роти за підтримки артилерії і танків минулого тижня провели наземні атаки, щоб захопити Павлівку та вийти до Вугледара, але російські війська зазнали втрат через українську оборону. Російські джерела також визнали 3 листопада, що темпи просування росіян у районі Вугледара повільні через український спротив і бруд... Росіяни здійснили понад 40 наземних атак у районах Бахмута, Авдіївки та в західній частині Донецької області за останні 24 години, втративши понад 300 осіб (100 убитими) лише на одному напрямку", - йдеться у звіті.

Російські джерела в четвер стверджували, що українські сили продовжували вести контрнаступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового Луганської області. За даними аналітиків, самі окупанти продовжували наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки й Донецька. При цьому російські військові продовжують стикатися з серйозними проблемами в постачаннях критично важливої військової техніки.

"Міноборони Росії, ймовірно, таємно продовжує мобілізацію. Російська окупаційна влада продовжила примусову евакуацію в Херсонській області", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #isw

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