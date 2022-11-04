На Донеччині російські війська вбили вісім цивільних осіб, ще 14 поранено

У Донецькій області за добу російські війська вбили 8 цивільних осіб, ще 14 поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних у Донецькій області: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Нелипівці та 1 у Красногорівці. Ще 14 осіб в області за добу отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого росіянами під час окупації у Кримках.