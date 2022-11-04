Події

08:32 04.11.2022

На Донеччині російські війська вбили вісім цивільних осіб, ще 14 поранено

1 хв читати
На Донеччині російські війська вбили вісім цивільних осіб, ще 14 поранено

У Донецькій області за добу російські війська вбили 8 цивільних осіб, ще 14 поранено, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних у Донецькій області: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Нелипівці та 1 у Красногорівці. Ще 14 осіб в області за добу отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого росіянами під час окупації у Кримках.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 04.11.2022
На Харківщині через обстріли горіли приватний будинок і адмінбудівля

На Харківщині через обстріли горіли приватний будинок і адмінбудівля

07:38 04.11.2022
Українська ППО збила 8 "Шахедів" у ніч на п'ятницю на Дніпропетровщині

Українська ППО збила 8 "Шахедів" у ніч на п'ятницю на Дніпропетровщині

07:00 04.11.2022
У прикордонні ОТГ Сумської області окупанти випустили 157 снарядів і мін

У прикордонні ОТГ Сумської області окупанти випустили 157 снарядів і мін

16:50 03.11.2022
У Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 868 цивільних, серед них є діти — поліція

У Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявлено тіла 868 цивільних, серед них є діти — поліція

08:15 03.11.2022
Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині загинуло чотири людини, п’ятеро – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині загинуло чотири людини, п’ятеро – поранені

07:43 03.11.2022
Уночі над Дніпропетровською областю було знищено чотири дрони

Уночі над Дніпропетровською областю було знищено чотири дрони

07:37 03.11.2022
У середу окупанти випустили понад 140 снарядів і мін по Сумській області

У середу окупанти випустили понад 140 снарядів і мін по Сумській області

07:32 03.11.2022
Через обстріли окупантів повністю знеструмлено Запорізьку АЕС

Через обстріли окупантів повністю знеструмлено Запорізьку АЕС

07:03 03.11.2022
Найжорстокіші бої точаться на Донеччині

Найжорстокіші бої точаться на Донеччині

19:09 02.11.2022
Окупанти обстріляли Вовчанськ, поранено семеро людей

Окупанти обстріляли Вовчанськ, поранено семеро людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти проводять фільтраційні заходи проти населення, викрадаючи та вивозячи у невідомому напрямку громадян

В Україні не було ніяких "брудних бомб". Брудні голови в тих у Москві, хто тероризує Україну та світ

Зеленський просить енергокомпанії зробити відключення електрики передбачуваними та зрозумілими

Близько 4,5 млн споживачів України відключені в четвер увечері від електроенергії

Зеленський і Санду обмінялися оцінками падіння російської ракети на території Молдови

ОСТАННЄ

Кількість споживачів, що залишилися без е/е, серед киян збільшилася у півтора раза

"Укренерго" на п'ятницю запроваджує графіки погодинних відключень у Києві та десяти областях

Україна демонструє світові приклад держави, яка робить усе можливе для приєднання до міжнародних антикорупційних організацій

ЗС України відбили ворожі атаки на шести напрямках, а авіація завдала по ворогу 21 удару

Єрмак про візит глав держав-членів НАТО: Це потужний сигнал підтримки України з боку країн Альянсу

Окупанти проводять фільтраційні заходи проти населення, викрадаючи та вивозячи у невідомому напрямку громадян

Глави МЗС України та Франції обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки для України

ВМС Фінляндії проведуть спільні з силами швидкого реагування НАТО навчання у Балтиці

За добу на півдні було знищено 32 окупанти, 10 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів

Потужність одного з трьох блоків Південноукраїнської АЕС знижено вдвічі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА