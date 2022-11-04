Глави МЗС України та Швеції обговорили подальшу підтримку української держави й посилення санкцій ЄС на Росію

Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Швеції Тобіас Більстрем обговорили подальшу підтримку української держави та посилення санкцій ЄС на Росію.

"Предметна розмова з міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстремом щодо подальшої оборонної підтримки Швеції та посилення санкційного тиску ЄС на Росію", - написав Кулеба у мікроблозі "Твіттер".

Він зазначив, що напередодні головування Швеції в Раді ЄС у 2023 році також обговорили шлях України до членства в ЄС.