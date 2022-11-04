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06:08 04.11.2022

Зеленський привітав Нетаньягу з перемогою на парламентських виборах в Ізраїлі

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Зеленський привітав Нетаньягу з перемогою на парламентських виборах в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський привітав експрем'єра Беньяміна Нетаньягу з перемогою на минулих парламентських виборах в Ізраїлі.

"Вітаємо Беньяміна Нетаньягу з перемогою на виборах. Завжди важливо бачити справжню демократію в дії. Україна та Ізраїль мають спільні цінності та проблеми, які тепер потребують ефективної співпраці. Ми сподіваємося відкрити нову сторінку в співпраці з новим ізраїльським урядом на благо України та Ізраїлю!", - написав Зеленський у мікроблозі "Твіттер".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, який керує партією "Єш Атід", у четвер визнав поразку на виборах.

Раніше у вівторок в Ізраїлі відбулися парламентські вибори.

 

Теги: #ізраїль #премєр #зеленський

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