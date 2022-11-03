Події

16:29 03.11.2022

Мінкультури сприятиме слідству щодо розслідування хабарництва в Академії ім. Чайковського

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Міністерство культури та інформаційної політики сприятиме слідству щодо розслідування факту отримання неправомірної вигоди двома посадовцями Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

"Міністерство всіляко сприятиме проведенню необхідних слідчих дій правоохоронними органами щодо розслідування факту отримання неправомірної вигоди в одному з вищих навчальних закладів національного рівня. Йдеться про двох посадовців Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, яких затримали співробітники Шевченківського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за інформацією Головного управління Національної поліції у Києві правоохоронці затримали порушників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Теги: #хабарництво #мінкультури #академія

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