Події

15:41 03.11.2022

Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

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Колектив Довженко-Центру: Відбувається рейдерське захоплення

Колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Державного агентства з питань кіно (Держкіно) та не визнає процедури призначення нового керівника.

"Державне агентство України з питань кіно здійснило повномасштабне вторгнення в Довженко-Центр та поставило свого "антикризового гауляйтера", - йдеться в заяві команди центру.

На її думку, керівництво Держкіно на чолі з Мариною Кудерчук систематично: підриває репутацію сталої інституції з міжнародним ім'ям, яка робить вагомий внесок у культурну дипломатію, особливо під час війни; публічно ганьбить колектив Довженко-Центру, знецінює роботу з українською кіноспадщиною; безпідставно звинувачує в бездіяльності, неефективному управлінні та неналежному виконанні обов'язків.

"Дії Держкіно нагадують дії країни-агресора – маніпулювання інформацією, захоплення території на нібито законних підставах та призначення маріонеткових керівників. Під такі дії вони створюють документи, які затверджуються в односторонньому порядку, не комунікуючи власні дії та ігноруючи думку громадськості і професійної спільноти", - вважають у центрі.

У заяві наголошується, що такі дії Держкіно спричинять руйнацію інституції.

"Колектив Довженко-Центру не згоден з діями Держкіно, не визнає процедуру призначення нового керівника та чинитиме спротив наказам і діям, що несуть загрозу цілісності інституції, колекції і команди", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для міністерства.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказ не передбачає ліквідацію центру, лише його реорганізацію, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів із проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру.

Теги: #заява #довженко_центр

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