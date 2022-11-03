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14:33 03.11.2022

Російських пропагандистів має бути притягнуто до відповідальності на рівні з вищим керівництвом РФ - Мінкульт

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Російських пропагандистів має бути притягнуто до відповідальності на рівні з вищим керівництвом РФ - Мінкульт

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що за поширення пропаганди війни, ненависті та участі в геноциді російські пропагандисти мають понести юридичну відповідальність на рівні з політичним керівництвом РФ.

"Це стосується всіх елементів та учасників війни і пропагандистів якщо не у першу чергу, то як мінімум на рівні з тими, хто безпосередньо віддавав накази про початок наступальних операцій, на рівні з вищим керівництвом держави. Пропагандисти несуть таку ж саму відповідальність, оскільки без їхньої діяльності ті події, у яких ми живемо щонайменше останній рік, були б неможливі. Вони є невід’ємною частиною російської воєнної пропагандистської машини", - наводить слова заступника міністра культури та інформаційної політики Тараса Шевченка пресслужба відомства.

За його словами, важливим завданням України у цьому процесі є збір необхідних доказів та обговорення механізмів притягнення винних до відповідальності і на відкритих майданчиках, і на більш закритих зустрічах із залученням партнерів.

Щодо юридичної площини, то на думку Шевченка, у діях російських пропагандистів можна говорити про різні склади злочинів: і пропаганду війни, і розпалювання ворожнечі, і питання геноциду.

Він наголосив, що стратегічно Україну найбільше цікавить створення спеціального міжнародного трибуналу.

"Безперечно, ми бачимо прецеденти, які існували за наслідками Другої світової війни, коли під час Нюрнберзького процесу засудили до смертної кари пропагандиста та головного редактора газети "Штурмовик" Юліуса Штрайхера. Так само, як і прецедент з уже сумнозвісною радіостанцією "Вільне радіо і телебачення тисячі пагорбів". Трибунал ООН щодо геноциду в Руанді дає нам ще більше свіжих прикладів. І очевидно, говорячи про Україну, не згадувати аналогії з Руандою в принципі неможливо. Власне через те, що світ уже пройшов через подібні приклади, є вірогідність, що розгляд подібних справ у нашому випадку може бути значно швидшим", – додав Шевченко.

Теги: #мінкультури #пропаганда_рф

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