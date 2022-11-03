У Куп'янську під завалами обстріляного окупантами приватного будинку знайдено тіло жінки

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів,9 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожеж, пов'язаних із веденням бойових дій: у Дворічній (2) та у Харкові (1).

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, в обласному центрі в результаті масованого ракетного удару, завданого окупантами близько 23:00, спалахнула господарська споруда та тролейбус.

"Внаслідок влучення однієї з ракет спалахнула одноповерхова будівля господарського призначення та тролейбус. Площа горіння склала 13 кв.м. О 23:54 вогонь приборкано бійцями 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У Дворічній в результаті денного ворожого обстрілу горів приватний будинок на площі 80 кв.м, а також гараж на площі 18 кв.м.

Близько 17:00 внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська було зруйновано приватний будинок, під завалами опинилася 76-річна жінка.

"Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для проведення аварійно-рятувальних робіт. На жаль, розібравши завали, вони знайшли тіло жінки без ознак життя", - повідомляє пресслужба.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 6 разів для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 754 вибухонебезпечні предмети.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили близько 28 тонн води.