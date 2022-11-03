Події

09:02 03.11.2022

У Куп'янську під завалами обстріляного окупантами приватного будинку знайдено тіло жінки

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У Куп'янську під завалами обстріляного окупантами приватного будинку знайдено тіло жінки

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів,9 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожеж, пов'язаних із веденням бойових дій: у Дворічній (2) та у Харкові (1).

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, в обласному центрі в результаті масованого ракетного удару, завданого окупантами близько 23:00, спалахнула господарська споруда та тролейбус.

"Внаслідок влучення однієї з ракет спалахнула одноповерхова будівля господарського призначення та тролейбус. Площа горіння склала 13 кв.м. О 23:54 вогонь приборкано бійцями 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У Дворічній в результаті денного ворожого обстрілу горів приватний будинок на площі 80 кв.м, а також гараж на площі 18 кв.м.

Близько 17:00 внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська було зруйновано приватний будинок, під завалами опинилася 76-річна жінка.

"Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для проведення аварійно-рятувальних робіт. На жаль, розібравши завали, вони знайшли тіло жінки без ознак життя", - повідомляє пресслужба.

Крім того, рятувальники 1 раз виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 6 разів для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 754 вибухонебезпечні предмети.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили близько 28 тонн води.

 

 

Теги: #жертва #обстріл #харківщина

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