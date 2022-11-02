Події

21:42 02.11.2022

Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

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Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, під час якої було обговорено кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору та звільнення полонених українців.

"У мене був дзвінок з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Грунтуючись на діалозі лідерів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Ердогана, ми погодили подальші кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору та звільнення українських полонених", - написав Кулеба у твіттері.

 

 

 

Теги: #мзс #туреччина #коридор #зерновий

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