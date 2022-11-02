Кулеба погодив із турецьким колегою кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, під час якої було обговорено кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору та звільнення полонених українців.

"У мене був дзвінок з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Грунтуючись на діалозі лідерів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Ердогана, ми погодили подальші кроки щодо забезпечення функціонування зернового коридору та звільнення українських полонених", - написав Кулеба у твіттері.