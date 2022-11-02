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20:05 02.11.2022

Єрмак обговорив із представником JPMorgan Chase&Co питання співпраці та підтримки України

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Єрмак обговорив із представником JPMorgan Chase&Co питання співпраці та підтримки України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив під час відеоконференції з керуючим директором, керівником відділу глобальної взаємодії найбільшого за розміром активів банківського холдингу США JPMorgan Chase & Co Клей Беррі питання співпраці та підтримки України.

Як зазначив Єрмак, Україна відкрита до співпраці – і вже сьогодні формується потужна група експертів, які допомагатимуть у відновленні країни.

"Ми дуже хочемо, щоб Україна була вам цікава не лише в контексті цієї війни, а й під час відновлення... Україні потрібна унікальна формула відновлення, унікальна формула життя після цієї війни, тому, безумовно, ми зацікавлені, щоб найкращі фахівці світу сьогодні приєдналися до цього", – цитує голову ОП пресслужба президента.

При цьому він подякував представникам JPMorgan Chase & Co. за надану реальну допомогу Україні.

У свою чергу, Клей Беррі акцентувала увагу на тому, що підтримка України з боку JPMorgan Chase ґрунтується на розумінні ситуації, що склалася, адже протягом останніх десяти років компанія співпрацює з українським урядом у різних напрямках. Вона висловила надію на посилення взаємодії, оскільки бачить чимало можливостей для Української держави у майбутньому, зокрема під час відновлення.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, який також взяв участь у зустрічі, поінформував співрозмовників, за якими напрямами Україна прагне залучати інвесторів.

Зокрема, перспективними галузями економіки він назвав зелену енергетику, інфраструктуру, агропромисловий комплекс, класичне виробництво та IT-сектор. На його думку, ці галузі можуть бути зацікавлені у приватному капіталі, інвестиційних банках та стратегічних корпораціях.

Шурма зазначив, що зараз триває діалог з представниками світових інвестиційних компаній щодо потенційної співпраці, і запропонував JPMorgan приєднатися.

 

 

Теги: #банк #холдинг #співпраця #україна_сша

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