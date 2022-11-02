"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Куп'янськом

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відновило залізничне сполучення з Куп'янськом (Харківська обл.), використавши метод комбінованого рейсу, повідомила її пресслужба в середу.

"Це перший комбінований рейс "УЗ", де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська - безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі", — повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, слова якого наведено в пресрелізі.

За його словами, для повного відновлення залізничного сполучення з містом треба відбудувати підірваний залізничний міст через Оскіл.

"Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. Тож близько 60 тис. людей матимуть стабільне і надійне залізничне сполучення з містом", - сказав Камишін.

Згідно з повідомленням, прямий рейс №6605/6608 курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 з прибуттям в Осинове о 09:50. Зворотний рейс із Осинового призначено о 16:21, прибуття до Харкова - о 19:35.

Вартість проїзду становить 43 грн.

Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове-Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.