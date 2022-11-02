Події

19:14 02.11.2022

САП зареєструвала провадження після розслідування журналістів про подругу голови Дніпропетровської ОВА

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САП зареєструвала провадження після розслідування журналістів про подругу голови Дніпропетровської ОВА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження після розслідування журналістів про близьку подругу голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, чиїй компанії виділили 1,5 млрд грн на дороги в області, повідомляє "Радіо свобода".

Як повідомила пресслужба САП у коментарі виданню, після публікації журналістських розслідувань "Схем" (Радіо Свобода) та "Української правди" про прямий зв'язок між головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком та компанією, на яку ОВА з березня направила вже півтора мільярда бюджетних грн на відновлення доріг в області, прокурори відкрили кримінальне провадження за статтями ч.2 ст.364 КК (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.209 КК (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом).

Здійснення досудового розслідування САП доручило детективам Національного антикорупційного бюро України.

У прокуратурі зазначили, що Резніченко, станом на сьогодні, не є підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП.

 

 

Теги: #сап #дніпропетровська_область #ова

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