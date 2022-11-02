Українська авіація за добу завдала 20 ударів по окупантах, уражено райони зосередження озброєння та позиції ворожих засобів ППО

Авіація Сил оборони протягом цієї доби завдала 20 ударів по російських окупантах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в середу.

"Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів і три інші важливі військові об'єкти противника.