Незабаром Україна отримає батарею ЗРК Aspide та 4 системи ППО Hawk від Іспанії – Кулеба

Незабаром Україна отримає батарею ЗРК Aspide та чотири системи ППО Hawk від Іспанії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми довго працювали з Хосе Мануелем (главою МЗС Іспанії – ІФ-У) і наші колеги з інших відомств, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. Я дуже радий, що новий пакет є. Він уже на шляху в Україну, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження", - сказав Кулеба на пресконференції з главою МЗС Іспанії у Києві в середу.

Глава МЗС наголосив, що це саме те, про що Україна просила Іспанію.

"Це саме те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру", - додав Кулеба.

Він звернув увагу на те, що після того, як глава МЗС Іспанії поінформував про рішення передати Україні системи Hawk, це стало сигналом для інших країн розпочати пошук систем Hawk і їхню підготовку для передання Україні.

"Ще більше засобів протиповітряної оборони надійде нам", - зазначив Кулеба.