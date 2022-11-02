Мінцифри запустило можливість перевірки нотаріального документа з QR-кодом через "Дію", на першому етапі QR-коди доступні нотаріусам Києва

Міністерство цифрової трансформації України разом із Міністерством юстиції та Нотаріальною палатою України запустили перший етап масштабного проєкту з цифровізації нотаріату – "Нота".

Як зазначається у повідомленні у телеграм-каналі Мінцифри, для усунення можливості підроблення нотаріальних документів навіть на спеціальних бланках Україна запускає нотаріальні документи з QR-кодом. Для їх перевірки достатньо використати QR-сканер у програмі "Дія".

QR-код може бути на довіреності, договорі оренди транспортних засобів, а також на заяві, на якій засвідчується справжність підпису.

За QR-кодом можна завантажити електронну копію документа в декілька кліків для перевірки та зберігання.

"Наприклад, вам потрібно відкрити рахунок в банку через довірену особу. Вона приходить в банк і надає довіреність, на який нанесений QR-код", - написав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Після цього працівник банку отримає електронну копію документа, перевіряє її та одразу може відкрити рахунок.

"Раніше на перевірку документів потрібно було витратити близько двох днів. Зараз - кілька хвилин. Не потрібно робити сканкопії чи додатково звертатися до нотаріуса. До того ж документи з QR-кодом захищені від підробок", - наголосив міністр.

Наразі наносити QR-код на документи можуть нотаріуси Києва. Але згодом планується масштабувати проєкт на всю територію України.